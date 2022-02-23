В Симферополе пропала зеленоглазая женщина с татуировками

Наталью Александрову ищут с 10 ноября. Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт Крым" "ВКонтакте"

В Симферополе родственники ищут 34-летнюю женщину. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», Наталья Александрова ушла из дома еще 10 ноября 2021 года и до сих пор не вернулась. - Пропала Александрова Наталья Сергеевна, 1987 года рождения (34 года), рост 169 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза каре-зеленые, - говорится в сообщении.

Отмечается, что у женщины есть особые приметы - на ее теле имеется несколько татуировок.

В чем была одета Наталья на момент пропажи неизвестно.

Всех, кто располагает информацией о мужчине, просят сообщить по тел: 8(800) 700-54-52 или 112. Звонки бесплатные.

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