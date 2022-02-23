Крым
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрымуПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрымуПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 февраля 2022 12:25

В Симферополе пропала зеленоглазая женщина с татуировками

Наталью Александрову ищут уже более трех месяцев
Ирина ГЕРЦ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Наталью Александрову ищут с 10 ноября. Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт Крым" "ВКонтакте"

Наталью Александрову ищут с 10 ноября. Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт Крым" "ВКонтакте"

В Симферополе родственники ищут 34-летнюю женщину. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», Наталья Александрова ушла из дома еще 10 ноября 2021 года и до сих пор не вернулась. - Пропала Александрова Наталья Сергеевна, 1987 года рождения (34 года), рост 169 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза каре-зеленые, - говорится в сообщении.

Отмечается, что у женщины есть особые приметы - на ее теле имеется несколько татуировок.

В чем была одета Наталья на момент пропажи неизвестно.

Всех, кто располагает информацией о мужчине, просят сообщить по тел: 8(800) 700-54-52 или 112. Звонки бесплатные.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50