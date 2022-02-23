В аэропорту Симферополя из-за тумана задерживаются рейсы

Фото: пресс-служба аэропорта Симферополь

В аэропорту Симферополя из-за неблагоприятных погодных условий в течение всего дня возможна задержка рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

- Аэропорт Симферополь работает в условиях сильного тумана. По состоянию на 15:00 23 февраля задерживается прибытие трех воздушных судов. Командир экипажа одного из самолетов принял решение уйти на запасной аэродром в Анапу, - говорится в сообщении.

Пассажиров предупредили о возможном изменении в расписание вылетов и прилетов и порекомендовали следить за расписанием на онлайн-табло. Информация размещена на официальном сайте воздушной гавани.

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