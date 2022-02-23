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Общество23 февраля 2022 13:34

Несколько улиц Ялты останутся без воды 24 февраля

Водоснабжение будет прекращено до 17 часов
Ирина ГЕРЦ
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Воды не будет из-за аварийно-восстановительных работ

Воды не будет из-за аварийно-восстановительных работ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Восемь улиц Ялты останутся без воды с 9 до 17 часов 24 февраля. Как сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Южного берега Крыма», это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Речь идет об улицах Халтурина, Лукомского. Щорса, Кирова, Мухина, Южнобережного шоссе, а также переулках Лукомского и Халтурина.

Кроме того, в этот же период не будет холодной воды и в пгт Ореанда.

- Возможна приостановка водоснабжения на улице Севастопольское шоссе и в переулке Севастопольском, - отметили в пресс-службе.

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