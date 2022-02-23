Губернатор Севастополя выразил соболезнования семье умершего ветерана Бориса Малько

Борис Малько. Фото: страница Михаила Развожаева в Instagram

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил соболезнования родным ветерана Великой Отечественной войны Бориса Малько. Как сообщил глава города-героя на своей странице в Instagram, Борис Павлович скончался в День защитника Отечества.

- Наверное, это тоже не случайно. Воин, защитник, герой. Таким он останется в нашей памяти. Скорблю. Светлая память Борису Павловичу, глубокие соболезнования семье, - подчеркнул Михаил Развожаев.

Ветерану Великой Отечественной войны 13 августа прошлого года исполнилось 96 лет. Он был единственным оставшимся в живых освободителем Балаклавы. Борис Малько участвовал в штурме Сапун-горы и в Параде Победы 1945 года. При жизни ветеран отмечал, что Севастополь - главный город в его жизни, так как именно здесь состоялся его последний бой.

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