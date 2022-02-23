В Алупке три человека пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса

В результате ДТП пострадали три человека. Фото: пресс-служба МЧС по Республике Крым

В Алупке произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, инцидент случился 23 февраля в Ялтинском городском округе.

- Водитель рейсового автобуса не справился с управлением, выехал на встречную полосу с последующим лобовым столкновением с легковым автомобилем Mercedes, - говорится в сообщении.

Произошла авария на Алупкинском шоссе. В результате ДТП пострадали три человека. Все они были переданы сотрудникам «скорой».

На месте происшествия работают сотрудники крымского ГИБДД и экстренных служб. Устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.

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