Где в Симферополе и Севастополе 24 февраля отключат свет

Свет исчезнет временно. Фото: архив "КП"

24 февраля в отдельных районах Симферополя и Севастополя пропадет электричество. Энергетики включат свет через несколько часов, когда завершат запланированные ремонтные работы.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

пер. Евпаторийский, 6/12-8 (чет), 1/3-15 (нечет)

ул. Хромченко, 1-6

пер. Сторожевой, 2-12 (чет), 3/1-3/4 (нечет)

пер. Альпинистов, 2-16 (чет), 1-5 (нечет)

ул. Москалёва, 34-46 (чет)

ул. Проводников, 2-22/14 (чет), 1-11 (нечет)

ул. Ухтомского, 2-36 (чет), 1-29 (нечет)

пер. Ухтомского, 2-38 (чет), 1-29 (нечет)

ул. Генова, 10/18-20/16 (чет), 5-11/18 (нечет)

ул. Туристов, 6/2-22 (чет), 1-27 (нечет)

ул. Дружбы, 24-62 (чет), 21-93 (нечет)

ул. Красных Зорь, 26-40 (чет), 25-33 (нечет)

ул. Днепровская, 30-82 (чет), 29-85 (нечет)

ул. Табачная, 2-28 (чет), 1-19 (нечет)

ул. 1-й Конной Армии, 48-76 (чет), 19а

ул. Аянская, 42-70 (чет), 25-67 (нечет)

ул. Сенная, 1-27 (нечет)

ул. Отважных, 34-42 (чет), 1-39 (нечет)

ул. Белая, 2-34 (чет), 1-37 (нечет)

ул. Механизаторов, 2-8 (чет), 1-7 (нечет)

ул. Маршала Рыбалко, 3

пр. Победы, 310-328 (чет)

ул. Гридасова, 14

ул. Дмитриева, 2/17, 5

ул. Бахчисарайская, 28-36 (чет), 33-45 (нечет)

ул. Гражданская, 37

ул. Лихого, 38, 27-65 (нечет)

микрорайон Айкаван: ул. Саят-Новы; ул. Айвазовского;ул. Магдесяна; ул. Баграмяна; ул. Аматуни; ул. Чаренца; ул. Исаакяна

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 16.00

ул. Гоголя 45-47

пр. Гагарина 14-А

ул.Н.Островской 5

ул. Большая Морская 35,39

село Вишневое: ул. Яны-Эль 13; ул. Амет-Хана Султана 2-8,16,1-3,7-11; ул. Подгорная 3-а; ул. Дружбы 54,60,43-45; ул. Мира 44,15,39-57

ул. Горпищенко 42, 76

ул. Фильченкова 26-44,17-27,35-39, 48(1),46,29

ул. Кронштадская 2-А,2-Д,2-Е,2/3,2,29-А,1-г,1-13

проезд Полоцкий 2

ул. Курская 12-26,30-32,17-35,35

про. Курский 2-14,1-11;

с 9.00 до 15.00

ул. Героев Сталинграда 35-В,39;41

с 10.00 до 13.00

ул. Буряка 10-12

ул. Гвардейская 4-6,5-А,3-5

ул. Димитрова, 3

с 14.00 до 16.00

ул. Богданова 12-16, 18-28

ул. Переяславская 18,5-А

ул. Чехова 1, 2-4

ул. Штурманская 14,13

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