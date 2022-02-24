Погода на 24 февраля 2022 года в Крыму и Севастополе: дождь, воздух прогреется до плюс 10

Выходя на улицу, нужно взять с собой зонтик. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

24 февраля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение. Синоптики обещают дожди и усиление северо-восточного ветра до 20 м/с.

- В Симферополе облачно. Временами дождь. Утром местами туман. Ветер северо-восточный до 18 м/с. Температура воздуха днем +6…+8°, сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе облачно и дождливо. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Днем столбик термометра покажет +8…+10°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +9…+10°, северо-восточный ветер 2-7 м/с. Пасмурно, дождь.

В Евпатории +6…+9°, северо-восточный ветер 4-10 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Керчи +5…+7°, северный ветер 5-11 м/с. Пасмурно, дождь.

В Феодосии +6…+8°, северный ветер 3-12 м/с. Пасмурно, дождь.

В Черноморском +5…+8°, южный ветер 7-13 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +5…+9°, скорость северо-западного ветра 5-11 м/с. Пасмурно, дождь.

Температура воды в Черном море +5…+9°.

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