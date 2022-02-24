В Крыму ищут дублера для белорусского Бреда Питта

Павел Южаков-Харланчук. Фото: kootoonjo/Instagram

Крымчанам предлагают сняться в художественном фильме, но, чтобы попасть в кадр нужно быть внешне похожим на актера Павла Южакова-Харланчука. Артиста, родившегося в Гомеле, за талант, яркую харизму и многодетность, а он с супругой воспитывает пятерых несовершеннолетних, из которых двое приемных, называют белорусским Бредом Питтом.

На Крымском полуострове ищут человека похожего на актера из Белоруссии. Фото: Оксана Ступина/VK

- На 4 марта для съемок художественного фильма требуется дублер главного героя. Рост 182 сантиметра, 48-ой размер одежды, размер обуви 43-44, головной убор - 56,5. У дублера должный быть русые волосы и голубые глаза, - такой пост появился в соцсети.

Подробностей, что за фильм снимают в Ялте и Севастополе пока нет, да и приедет ли сам артист на полуостров тоже неизвестно.

Павел Южаков-Харланчук на сегодняшний день один из самых популярных и востребованных белорусских актером, который играет на театральной сцене и снимается в фильмах. В телесериале «Каспий 24» он работал на одной киноплощадке Анастасией Заворотнюк.

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