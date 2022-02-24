Ялта вошла в топ-10 популярных городов для женского туризма в марте

Больше половины представительниц прекрасного пола путешествуют с мужем или любимым человеком.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Крымский курорт возглавил рейтинг мест для отдыха россиянок в первый месяц весны.
Эксперты сайт бронирования жилья Tvil.ru, проанализировав данные брони с 5 по 8 марта 2022 года, выяснили, куда женщины отправятся в путешествия в праздничные выходные.
Специалисты отметили, что больше 50% представительниц прекрасного пола отправляется в вояж с мужем или любимым. Ещё 17% дам путешествуют вместе с подругами, 12,5% - с детьми, одиноких женщин всего 12%.
Топ-10 популярных городов для женского туризма в марте (средняя цена в рублях аренды жилья в сутки):
Ялта, 3562
Сочи, 1915
Санкт-Петербург, 2564
Шерегеш, 8442
Пятигорск, 1083
Суздаль, 13300
Казань, 1800
Новосибирск, 1632
Петрозаводск, 8000
Тула, 2574