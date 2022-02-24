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Общество24 февраля 2022 6:26

Из-за спецоперации до понедельника 28 февраля отменены занятия в школах Керчи

Все городские службы работают в штатном режиме
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
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Администрация Керчи. Фото: Пресс-служба администрации

Администрация Керчи. Фото: Пресс-служба администрации

В Керчи до понедельника 28 февраля приостановлена работа школ и детских садов. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.

-В связи с проведением специальной военной операции на территории Украины Главой Крыма принято решение об ограничении работы школ и детских садов в приграничных районах республики, в том числе в Керчи.Учебный процесс приостановлен до понедельника, 28 февраля, - сообщил Брусаков в своем Telegram-канале.

Глава администрации также отметил, что все органы власти и службы в Керчи находятся на рабочих местах. В круглосуточном режиме работают «Горячие линии» 112 и ЕДДС.

Ранее глава Крыма сообщил о приостановке работы школ и детских садов на приграничных территориях - в Джанкое и Джанкойском районе, Красноперекопске и районе, Армянске, Черноморском, Ленинском и Раздольненском районах. МЧС дано поручение организовать пункты приема беженцев.

Президент Владимир Путин утром 24 заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. В свою очередь Министерство обороны страны сообщило о нанесении точечных ударов по военной инфраструктуре городов Украины.

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