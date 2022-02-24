В Севастополе усилили меры безопасности на социальных объектах

Меры безопасности усилят в первую очередь в больницах Фото: Иван МАКЕЕВ

В Севастополе усилили некоторые меры безопасности, несмотря на то, что ситуация в городе в целом остается спокойной. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев в ходе пленарного заседания в Заксобрании.

- Мы усилили определенные меры безопасности. Прежде всего, на объектах жизнеобеспечения и на социальных объектах - этого требует ситуация, потому что мы понимаем, что могут быть разные провокации, - отметил Михаил Развожаев.

Губернатор попросил севастопольцев сохранять спокойствие, так как при любом развитии событий город имеет необходимые запасы, которых хватит на достаточно долгий срок.

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