Водоснабжение в Армянске восстановят к вечеру 24 февраля

В городе установили бочки с питьевой водой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Армянске из-за небольших перебоев с водоснабжением установили резервные бочки с питьевой водой. Об этом сообщил глава администрации города Василий Телиженко в своем Telegram-канале.

Как отметил мэр, резервные емкости с питьевой водой установлены в районе горбольницы, на площадях ЦкиД и ДЮСШ, около остановки «Волошино», возле школ №1 и №2, а также на улице Центральная и улице Театральная - «Суворово» и «Перекоп» соответственно.

- Думаю, к вечеру водоснабжение будет восстановлено , - отметил Василий Телиженко.

В остальном же ситуация в Армянке стабильная - все службы обеспечения работают в штатном режиме. Город также охраняют казачьи патрули и службы МВД.

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