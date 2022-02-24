Водоснабжение в Армянске восстановят к вечеру 24 февраля

В городе установили бочки с питьевой водой
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Армянске из-за небольших перебоев с водоснабжением установили резервные бочки с питьевой водой. Об этом сообщил глава администрации города Василий Телиженко в своем Telegram-канале.
Как отметил мэр, резервные емкости с питьевой водой установлены в районе горбольницы, на площадях ЦкиД и ДЮСШ, около остановки «Волошино», возле школ №1 и №2, а также на улице Центральная и улице Театральная - «Суворово» и «Перекоп» соответственно.
- Думаю, к вечеру водоснабжение будет восстановлено , - отметил Василий Телиженко.
В остальном же ситуация в Армянке стабильная - все службы обеспечения работают в штатном режиме. Город также охраняют казачьи патрули и службы МВД.
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