Курс доллара в банках Крыма резко пошел вверх после начала спецоперации на Украине

Рубль продолжает падение, а доллар и евро растут на фоне спецоперации на Донбассе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Крымские банки отреагировали на объявленную президентом спецоперацию на Донбассе продолжающимся падением рубля. На утро четверга 24 февраля доллар в крупнейших крымских банках достиг максимальной отметки в 99,10 рублей. Евро перевалил за 110 рублей и торгуется на уровне 110, 25. Такие курсы валют сегодня выставил банк РНКБ.

«Генбанк» также обновил курсы доллара и евро, которые в продаже выросли сразу на 13 пунктов и составляют на утро четверга 95 и 105 рублей соответственно.

Таким образом доллар обновил исторический максимум с января 2016 года, когда достигал отметки в 84 рубля, евро - с декабря 2014- го, когда подскочил выше 95 рублей, отмечают аналитики.

Падение рубля началось в понедельник на фоне экстренного заседания Совбеза РФ, по итогам которого президент подписал указ о признании республик Донбасса.

Еще 18 февраля курс доллара в банках Крыма составлял 76 рублей, евро- 87 рублей.

В связи с нестабильной обстановкой на валютном и фондовом рынках Центробанк ранее объявил о мерах поддержки финансового сектора. Регулятор заверил, что держит на контроле развитие ситуации и готов задействовать дополнительные инструменты при необходимости.

В крымском отделении ЦБ РФ от комментариев воздержались.

В то же время специалисты отмечают встревоженность инвесторов из-за заявленных антироссийских санкций в результате признания ДНР И ЛНД, а также спецоперации на Донбассе.

При этом финансисты советуют ничего не делать со своими деньгами, независимо от их количества, в состоянии паники. Независимо от ситуации, такие действия ведут к финансовым потерям, считает завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета Александр Цыганов

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