Найденный на дороге под Севастополем парень не был жертвой ДТП

Фото: скриншот из видео/Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП/vk

Под Симферополем автомобилисты обнаружили лежащего рядом с проезжей частью парня, который, как сначала предположили очевидцы, стал жертвой ДТП. Инцидент произошел на трассе Севастополь-Ялта возле села Гончарное.

На кадрах записи, которую опубликовали в соцсетях, видно, что крымчанин находится в несколько потерянном состоянии, однако от предложений вызвать «скорую» отказывается. На вопрос, действительно ли его сбила машина, парень утвердительно кивает головой, отрицая при этом любые подозрения, что он может находится в алкогольном или наркотическом опьянении.

Парня нашли лежащим рядом с трассой. Фото: скриншот из видео/Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП/vk

- Говорит, машина сбила. У него потом может быть отек. Его нужно в больницу отвезти. Надо «скорую» вызывать. Он сейчас в шоке находится, - предположили авторы видео.

Однако, как выяснилось, никакого ДТП, после которого виновник скрылся с места происшествия, не было. Силовикам герой видео сообщил, что машина его не сбивала.

- В больницу никто не обращался. На информацию об инциденте отреагировали инспекторы ДПС и выехали на место. В ходе общения с указанным гражданином выяснили, что аварии не было, - прокомментировала ситуацию КП-Крым заместитель начальника пресс-службы УМВД России по городу Севастополю Мария Нажа.

Однако выяснить, по какой причине мужчина странно себя вел, не удалось. Учитывая, что он не стал жертвой преступления, разбирательство было прекращено.

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