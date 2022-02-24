Очередь на АЗС в Керчи утром 24 февраля. Фото: Евгений Филиппов/VK

Власти Крыма опровергли информацию о нехватке бензина на АЗС полуострова. Как отметил министр топлива и энергетики РК Игорь Коринь, сообщения о дефиците топлива и очередях на заправках не нашли подтверждения.

- Распространённая в сети информация о якобы очередях и дефиците топлива на полуострове не подтверждается, с компаниями-поставщиками и реализаторами топлива проработано взаимодействие, запасов топлива на полуострове достаточно, все АЗС обеспечены топливом, проблем с ним в Крыму не наблюдается, - заявил глава минтопэнерго республики.

Между тем с утра очереди за бензином наблюдались в Керчи. Видео керчане выкладывают в соцсетях. Водители пишут об очередях на заправках в районе Горьковского моста и на Телецентре. Многие из них уверены в скором повышении цен на бензин.

- «Атан» на Телецентре - очередь. У «Фреша» на Ворошилова немного машин, но как сказала кассир, топливо заканчивается. Всё по полной заправляются,- пишут пользователи.

- На всю жизнь не напасёшься, но лучше сегодня купить по 55, чем через неделю по 100,- считают некоторые водители.

Многие водители решили сегодня заправится "по полной", ожидая повышения цен на бензин. Фото: Евгений Филиппов/VK

Повышенный спрос на бензин в Керчи в последний раз наблюдался во время событий 2014-го года.

В четверг, 24 февраля, президент Владимир Путин в телеобращении заявил о начале спецоперации в ответ на обращение руководителей республик Донбасса. В свою очередь Министерство обороны страны сообщило о нанесении точечных ударов по военной инфраструктуре городов Украины.

Крымские банки отреагировали на это известие повышением курсов основных иностранных валют.

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