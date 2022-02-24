В Симферополе продавец помог задержать сбытчика фальшивых купюр

Как оказалось, мужчина находится федеральном розыске за наркопреступления. Скриншот из видео/82.мвд.рф

Благодаря бдительности сотрудника одного из магазинов в Симферополе силовики задержали сбытчика фальшивых купюр.

Как пишет КИА со ссылкой на пресс-службу МВД по РК, мужичина пытался расплатиться за товар поддельными деньгами, купленными в интернете. При обыске у него нашли еще три пятитысячных банкноты, взывающие сомнение в подлинности.

- Сотрудникам полиции мужчина представился как 35-летний житель села Журавлевка Симферопольского района, однако в ходе проверки установлено, что он назвался чужим именем. В действительности он 33-летний житель поселка Молодежное, - говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Кроме того, выяснилось, что задержанный находится в федеральном розыске за незаконный оборот наркотиков. Силовикам он рассказал, заказал банкноты на одном интернет-сайте и получил их через закладки.

Теперь крымчанину грозит до восьми лет колонии со штрафом до одного миллиона рублей.

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