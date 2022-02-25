Погода на 25 февраля 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 13 градусов

На Южном берегу Крыма пасмурно и дождливо. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

25 февраля на Крымском полуострове, как и накануне действует штормовое предупреждение: сильные ветер идет в комплекте с дождем.

- В Симферополе облачно. Днем без осадков. Утром местами туман. Ветер северо-восточный до 18 м/с. Температура воздуха днем +6...+8°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе облачно. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Столбик термометра в дневное время покажет +8…+10°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +9…+13°, юго-восточный ветер 5-14 м/с. Пасмурно, дождь.

В Евпатории +5…+7°, северо-восточный ветер 8-14 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Керчи +5…+7°, северо-восточный ветер 8-14 м/с. Пасмурно, дождь.

В Феодосии +5…+7°, северный ветер 7-14 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Черноморском +5…+7°, северо-восточный ветер 7-14 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Джанкое +5…+8°, скорость северо-восточного ветра 5-12 м/с. Пасмурно, дождь.

Вода в Черном море +5…+9°.

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