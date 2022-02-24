«Mriya Resort & SPA» проведет масленичные гуляния на территории комплекса

Фото: «Mriya Resort & SPA»

В течение недели с 28 февраля по 6 марта территория комплекса наполнится звонким смехом, ароматами блинов и духом русско-славянского праздника. 6 марта состоится большой праздничный концерт с участием Надежды Бабкиной и театра "Русская песня".

- Всю неделю гостей будут сопровождать костюмированные герои: ходулисты и скоморохи, атмосферу праздника создадут DJ и ведущий. Каждый день будет работать интерактивная зона с традиционными масленичными развлечениями: "Чеканка монет", "Кузница", "Колокольная звонница". Гостям предложат участие в мастер-классах по росписи глиняных игрушек, изготовлению медовых свеч, росписи валенок, созданию кокошников и другие, - сообщили организаторы.

Масленица всегда сопровождалась играми, забавами и безудержным весельем, поэтому гости смогут принять участие в уличных играх, традиционных потехах вместе с командой аниматоров, блинном конкурсе с розыгрышем призов, соревнованиях и эстафетах.

Совместное выступление народной артистки Надежды Бабкиной и театра "Русская песня" - эффектно и задорно завершит празднование. Надежда Бабкина – народная артистка России, Республики Карелии, Чеченской Республики, Республики Ингушетия. Награждена орденами Почета, Дружбы, "За заслуги перед Отечеством" IV степени, медалями. Выступления Надежды Бабкиной наполнены яркими постановками, удивительными спектаклями с зажигательными песнями, которые полюбились всем.

Посещение мероприятий доступно по тарифу «День мечты»*. Подробнее о тарифе можно узнать по телефону 8 800 550 43 26 или на сайте день мечты.рф

Для гостей, проживающих на курорте, посещение мероприятия бесплатно.

*Все гости, приобретающие тариф «День мечты» проходят тестирование на антиген к COVID-19. Стоимость тестирования включена в тариф «День мечты».