В Крыму можно полетать на воздушном шаре на высоте 50 метров

Фото: «Mriya Resort & SPA»

В честь дня всех влюбленных отель «Mriya Resort & SPA» подарил гостям бесплатный подъем на воздушном шаре. Самый красивый воздушный шар полуострова поднял гостей на высоту 50 метров, откуда открываются виды на море, горы и на всю территорию комплекса.

Планируется, что шар будут привозить один раз в неделю для всех желающих, а также по предварительному заказу. Одновременно на шаре могут подняться 3 человека, поэтому каждый сможет насладиться полётом в присутствии близких людей.

- Помимо воздушного шара, на курорте можно арендовать яхты моделей Ferretti, Technema-80, Sunseeker-50 от 15 до 28 метров для компании до 10 человек, вертолет Robinson R66 и Bell 429 для 3-7 человек, автомобили премиум-класса и спринтеры — передвижение на любом виде транспорта доступно для гостей отеля, - сообщают в «Mriya Resort & SPA»

Аэростат - красочный гигант, который подарит взрыв эмоций с видами на южный берега Крыма. Чтобы запечатлеть этот момент, гости могут воспользоваться услугой фото и видеосъемки. А также можно преподнести эту активность в качестве романтического подарка для второй половинки.