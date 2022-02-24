В Симферополе и Севастополе 25 февраля частично отключат свет

В Крыму ремонтируют электросети. Фото: архив "КП"

25 февраля отдельные районы Симферополя и Севастополя останутся без электричества, потому что проводится ремонт трансформаторных подстанций и прочего оборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

пер. Евпаторийский, 6/12-8 (чет), 1/3-15 (нечет)

улица Хромченко, 1-6

пер. Сторожевой, 2-12 (чет), 3/1-3/4 (нечет)

переулок Альпинистов, 2-16 (чет), 1-5 (нечет)

улица Москалёва, 34-46 (чет)

улица Проводников, 2-22/14 (чет), 1-11 (нечет)

улица Ухтомского, 2-36 (чет), 1-29 (нечет)

переулок Ухтомского, 2-38 (чет), 1-29 (нечет)

улица Генова, 10/18-20/16 (чет), 5-11/18 (нечет)

улица Туристов, 6/2-22 (чет), 1-27 (нечет)

улица Дружбы, 24-62 (чет), 21-93 (нечет)

улица Красных Зорь, 26-40 (чет), 25-33 (нечет)

улица Днепровская, 30-82 (чет), 29-85 (нечет)

улица Табачная, 2-28 (чет), 1-19 (нечет)

улица 1-й Конной Армии, 48-76 (чет), 19а

улица Аянская, 42-70 (чет), 25-67 (нечет)

улица Сенная, 1-27 (нечет)

улица Отважных, 34-42 (чет), 1-39 (нечет)

улица Белая, 2-34 (чет), 1-37 (нечет)

улица Механизаторов, 2-8 (чет), 1-7 (нечет)

улица Маршала Рыбалко, 3

проспект Победы, 310-328 (чет)

улица Гридасова, 14

улица Дмитриева, 2/17, 5

улица Бахчисарайская, 28-36 (чет), 33-45 (нечет)

улица Гражданская, 37

улица Лихого, 38, 27-65 (нечет)

микрорайон Айкаван: улица Саят-Новы; улица Айвазовского;улица Магдесяна; улица Баграмяна; улица Аматуни; улица Чаренца; улица Исаакяна

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 16.00

улица Крестовского 47-49

улица Каширская п. ГРЭС 1-А

село Вишневое: улица Яны-Эль 13; улица Амет-Хана Султана 2-8,16,1-3,7-11; улица Подгорная 3-а; улица Дружбы 54,60,43-45; улица Мира 44,15,39-57

улица Кронштадская 6, 2-А,2-Д,2-Е,2/3,2,29-А,1-г,1-13

улица Горпищенко 42, 76

улица Фильченкова 26-44,17-27,35-39, 48(1),46,29

проезд Полоцкий 2

улица Курская 12-26,30-32,17-35,35

проезд Курский 2-14,1-11

с 8.00 до 16.00

улица Куликово поле 2, 3

улица Коробкова 10-а,4-18(чет), 1-33(нечет)

улица Короленко 10-12(чет), 15,21

улица Гражданская 4-а,2-14(чет)

улица Макаренко 2-6(чет), 1-7(нечет)

улица Нины Ониловой 43/2,45-1,45/1,39-51(нечет)

улица Олега Кошевого 14-а,16-22(чет),28-30(чет)

улица Пархоменко 6

улица Николая Музыки 29-а,29

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