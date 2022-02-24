В Симферополе и Севастополе 25 февраля частично отключат свет

В Крыму ремонтируют электросети. Фото: архив "КП"
25 февраля отдельные районы Симферополя и Севастополя останутся без электричества, потому что проводится ремонт трансформаторных подстанций и прочего оборудования.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
пер. Евпаторийский, 6/12-8 (чет), 1/3-15 (нечет)
улица Хромченко, 1-6
пер. Сторожевой, 2-12 (чет), 3/1-3/4 (нечет)
переулок Альпинистов, 2-16 (чет), 1-5 (нечет)
улица Москалёва, 34-46 (чет)
улица Проводников, 2-22/14 (чет), 1-11 (нечет)
улица Ухтомского, 2-36 (чет), 1-29 (нечет)
переулок Ухтомского, 2-38 (чет), 1-29 (нечет)
улица Генова, 10/18-20/16 (чет), 5-11/18 (нечет)
улица Туристов, 6/2-22 (чет), 1-27 (нечет)
улица Дружбы, 24-62 (чет), 21-93 (нечет)
улица Красных Зорь, 26-40 (чет), 25-33 (нечет)
улица Днепровская, 30-82 (чет), 29-85 (нечет)
улица Табачная, 2-28 (чет), 1-19 (нечет)
улица 1-й Конной Армии, 48-76 (чет), 19а
улица Аянская, 42-70 (чет), 25-67 (нечет)
улица Сенная, 1-27 (нечет)
улица Отважных, 34-42 (чет), 1-39 (нечет)
улица Белая, 2-34 (чет), 1-37 (нечет)
улица Механизаторов, 2-8 (чет), 1-7 (нечет)
улица Маршала Рыбалко, 3
проспект Победы, 310-328 (чет)
улица Гридасова, 14
улица Дмитриева, 2/17, 5
улица Бахчисарайская, 28-36 (чет), 33-45 (нечет)
улица Гражданская, 37
улица Лихого, 38, 27-65 (нечет)
микрорайон Айкаван: улица Саят-Новы; улица Айвазовского;улица Магдесяна; улица Баграмяна; улица Аматуни; улица Чаренца; улица Исаакяна
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 16.00
улица Крестовского 47-49
улица Каширская п. ГРЭС 1-А
село Вишневое: улица Яны-Эль 13; улица Амет-Хана Султана 2-8,16,1-3,7-11; улица Подгорная 3-а; улица Дружбы 54,60,43-45; улица Мира 44,15,39-57
улица Кронштадская 6, 2-А,2-Д,2-Е,2/3,2,29-А,1-г,1-13
улица Горпищенко 42, 76
улица Фильченкова 26-44,17-27,35-39, 48(1),46,29
проезд Полоцкий 2
улица Курская 12-26,30-32,17-35,35
проезд Курский 2-14,1-11
с 8.00 до 16.00
улица Куликово поле 2, 3
улица Коробкова 10-а,4-18(чет), 1-33(нечет)
улица Короленко 10-12(чет), 15,21
улица Гражданская 4-а,2-14(чет)
улица Макаренко 2-6(чет), 1-7(нечет)
улица Нины Ониловой 43/2,45-1,45/1,39-51(нечет)
улица Олега Кошевого 14-а,16-22(чет),28-30(чет)
улица Пархоменко 6
улица Николая Музыки 29-а,29
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