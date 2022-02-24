В Крыму не будет задержек с выплатой пособий

Фото: Архив "КП"

В Крыму не будет задержек с выплатами социальных пособий и пенсий. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская.

- Все наши управления социальной защиты населения работают в стабильном режиме. Пособия, которые были положены населению республики в феврале, уже выплачены, также выплачены и пенсии, - заявила Елена Романовская.

По ее словам, на следующей неделе начнутся выплаты мартовских социальных пособий. Задержек не планируется.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50