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Общество24 февраля 2022 13:19

В Крыму не будет задержек с выплатой пособий

В феврале крымчане уже получили все соцвыплаты
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"

Фото: Архив "КП"

В Крыму не будет задержек с выплатами социальных пособий и пенсий. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская.

- Все наши управления социальной защиты населения работают в стабильном режиме. Пособия, которые были положены населению республики в феврале, уже выплачены, также выплачены и пенсии, - заявила Елена Романовская.

По ее словам, на следующей неделе начнутся выплаты мартовских социальных пособий. Задержек не планируется.

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