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Общество24 февраля 2022 15:08

В Симферополе высадят 14 тысяч тюльпанов

Тюльпаны начали высаживать на пяти улицах крымской столицы
Ирина ГЕРЦ
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Около четырех тысяч луковиц высадили на улице Гавена

Около четырех тысяч луковиц высадили на улице Гавена

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Симферополе начали высаживать тюльпаны. Как сообщает «Крымская газета» со ссылкой на пресс-службу администрации крымской столицы, в целом в городе появится 14 тысяч луковиц тюльпанов.

- Высадка начата на кольцевой развязке по улице Гавена. На данном участке планируется посадить около четырех тысяч луковиц тюльпанов, - говорится в сообщении.

Кроме того, тюльпаны появятся на кольцевых перекрестках по улицам Героев Сталинграда, Балаклавская, а также на участках у выездных стел по улицам Севастопольская, Героев Сталинграда и Ялтинская.

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