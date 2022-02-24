В Симферополе высадят 14 тысяч тюльпанов

Около четырех тысяч луковиц высадили на улице Гавена
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Симферополе начали высаживать тюльпаны. Как сообщает «Крымская газета» со ссылкой на пресс-службу администрации крымской столицы, в целом в городе появится 14 тысяч луковиц тюльпанов.
- Высадка начата на кольцевой развязке по улице Гавена. На данном участке планируется посадить около четырех тысяч луковиц тюльпанов, - говорится в сообщении.
Кроме того, тюльпаны появятся на кольцевых перекрестках по улицам Героев Сталинграда, Балаклавская, а также на участках у выездных стел по улицам Севастопольская, Героев Сталинграда и Ялтинская.
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