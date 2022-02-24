Опубликовано расписание автобусов из Крыма на материк

Расписание опубликовано на сайте воздушной гавани Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пассажиры отмененных авиарейсов из Крыма могут уехать на материк, купив билет на автобус. Как сообщили в пресс-службе аэропорта Симферополь, приобрести проездные билеты можно на автовокзале «Центральный» в крымской столице.

Расписание опубликовано на сайте воздушной гавани.

Фото: пресс-служба аэропорта Симферополь

- По вопросам актуальной информации об изменениях в расписании движения поездов можно обратиться на «Горячую линию» 8 800 775 54 53. По вопросам организации транспортного сообщения работает «горячая линия» +7 978 835 75 57, - говорится в сообщении.

Напомним, с 24 февраля аэропорт Симферополь приостановил работу из-за начала военной операции в Украине. Рейсы не будут выполняться до 2 марта. Крымская железная дорога при этом продолжает работать в штатном режиме. Расписание поездов не изменилось.

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