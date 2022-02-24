Якутии передали санаторный комплекс в Крыму

Санаторный комплекс располагается в Алупке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Республика Саха подписала двусторонний меморандум о сотрудничестве с Крымом, благодаря которому Якутия получила в безвозмездное пользование санаторий на ЮБК. Как сообщил глава северной республики Айсен Николаев в своем Telegram-канале, документ о сотрудничестве был подписан 24 февраля.

- Благодаря меморандуму Якутия безвозмездно получает объекты недвижимости санаторно- курортного лечения в Республике Крым рядом с Ялтой - городе Алупка. Это уже действующий санаторный комплекс, который в ближайшее время сможет принимать якутян, в первую очередь, наших детей, - отметил Айсен Николаев.

По словам главы Якутии, появление такого объекта - большое достижение для обеих республик, а договор послужит продолжением уже существующих дружеских отношений с крымскими властями.

Айсен Николаев также выразил Сергею Аксенову благодарность за содействие и сотрудничество.

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