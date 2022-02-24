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Происшествия24 февраля 2022 16:51

Керчанин трижды ударил товарища гирей и заколол ножом

Он проведет в тюрьме пять с половиной лет
Ирина ГЕРЦ
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Мужчина не отрицал своей вины

Мужчина не отрицал своей вины

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ленинский районный суд вынес приговор жителю Керчи за убийство знакомого. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым, свою вину в преступлении мужчина не отрицал.

- В начале мая 2021 года подсудимый, находясь по месту жительства в городе Щелкино, будучи недовольным действиями своего знакомого, нанес последнему не менее трех ударов металлической гирей в область головы, причинив ушибленные раны, кровоподтеки и ссадины, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

После этого разъяренный керчанин ударил товарища ножом в область грудной клетки, от которого мужчина скончался.

В преступлении мужчина сознался. На основании представленных доказательств суд назначил керчанину 5,5 лет колонии строгого режима. Его признали виновным по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия».

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