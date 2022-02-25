В Крым из ДНР вывозят бездомных собак

Животным нужна помощь. Фото: Мария Рудакова/ot-serdca-k-serdcy.ru/ЕВПАТОРИЙСКИЙ ФОНД ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ/VK

В обществе «Евпаторийский фонд помощи животным» сообщили, что идет эвакуация четырехлапых друзей человека из зоны боевых действий.

- Волонтеры доставили в Крым первую партию хвостатых переселенцев - собак с обстреливаемой территории Донецка, - такой пост появился в соцсети.

Отважные крымские зоозащитники на своих личных автомобилях отправились помогать донецкому приюту «Четыре лапки». Первая спецоперация по вывозу Шариков и Тузиков из-под обстрела прошла успешно.

- В планах волонтеров провести следующую командировку в приют, - отметили в обществе «Евпаторийский фонд помощи животным».

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