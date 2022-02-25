В трех школах Симферополя получили письма о минировании утром 25 февраля

В третей школе Симферополя провели эвакуацию из-за сообщений о минировании. Фото: пресс-служба администрации Симферополя/telegram

Утром 25 февраля на электронную почту школ №№ 3, 9, 14 Симферополя поступили сообщения о минировании. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы. На места уже выехали специалисты профильных служб.

- Сегодня в 08.28 поступило сообщение в третью школу о минировании. Руководитель учебного учреждения быстро организовал эвакуацию. За три минуты вывели на улицу начальные классы, в течение пяти - старшие, - сообщил временно исполняющий полномочия главы администрации Симферополя Максим Балахонов.

По его словам, скорее всего, письма - фейк, однако проверка будет проведена, как и положено. Кинологи уже приступили к поиску взрывоопасных предметов.

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