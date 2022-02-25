Сайты госорганов Крыма второй день штурмуют хакеры

Предприняты все необходимые меры по противодействию компьютерным угрозам Фото: Евгения ГУСЕВА

Правительственная IT-инфраструктура Крыма второй день подвергается атаке хакеров. Но несмотря на это, все системы продолжают работать в штатном режиме.

- Два дня продолжается атака на государственные интернет-порталы и сайты Крыма, все попытки заблокировать их успешно отбиты. Продолжаем работать, - сообщил журналистам министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Михаил Афанасьев.

По его словам, первая массированная компьютерная атака (DDOS-атака) была зафиксирована вчера, 24 февраля, в 20.27.

Основной удар пришелся на Портал Правительства республики. Было зафиксировано аномальное количество запросов (ip-адреса из США, Индии, Северной и Южной Америк). Как отметил министр внутренней политики, информации и связи Крыма, провокаторы намеревались вывести портал из строя.

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