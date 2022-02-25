Госсовет Крыма расширил список лиц, которым можно «шуметь» по ночам

Крымчанам запрещается шуметь с 23 часов Фото: Иван ВИСЛОВ

Госсовет Крыма в первом чтении принял поправки в закон о тишине граждан. Как отметил председатель высшего законодательного органа республики Владимир Константинов, документ направлен на обеспечение тишины и покоя крымчан при проведении различного рода мероприятий.

- Проектом закона предлагается расширить перечень действий граждан, должностных лиц и юридических лиц, на которые не распространяется действие вышеназванного закона. Указанный перечень дополняется действиями по проведению официальных спортивных, культурных и иных массовых публичных мероприятий, организованных и проводимых в установленном порядке, - отметил спикер Госсовета.

Напомним, согласно документу, в Крыму с 2017 года установлен период времени, в который не допускается нарушение тишины. Так, по будням шуметь нельзя с 23 до 7 часов, а в воскресенье и в праздники - с 7 до 10 часов и с 19 до 23 часов. Нарушителей могут привлечь к административной ответственности.

Таким образом, новые поправки расширят список лиц, которым можно «нарушить» закон. Каким именно гражданам разрешается это делать - не уточняется.

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