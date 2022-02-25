Некоторые перевозчики временно приостановили доставку грузов в Крым

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Некоторые российские перевозчики приостановили доставку грузов в Крым. Как сообщил председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин, ограничения касаются не только Крыма, но и других регионов, граничащих с Украиной.

- Наши прогнозы по ограничениям в доставке грузов в отношении некоторых крупных российских перевозчиков подтверждаются. Информация предоставлена коллегами #ЛогистикаБезГраниц, - написал Цуркин на своей странице в Facebook.

Также Цуркин привел текст документа компании «Iteco-Россия», которая является крупнейшим перевозчиком.

- В связи с напряженной обстановкой на территории России, приближенной к границе Украины, с 25 февраля 2022 года и до стабилизации ситуации временно приостанавливаются доставки по направлениям: Таганрог, Белгород, Крым, Ростовская область (кроме Аксай, Шахты, Батайск, Ростов-на-Дону), – сказано в документе.

О том возобновлении поставок в компании обещали объявить дополнительно.

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