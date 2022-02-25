Под Бахчисараем мужчина сорвался с 15-метровой скалы. Фото: mchs.rk.gov.ru

Вчера, 24 февраля, 35-летний мужичина по неосторожности сорвался со скалы высотой с пятиэтажный дом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым. Спасателям поступила информация об инциденте в 15.05.

- В районе горы Саблу-Кая Бахчисарайского района мужчина сорвался со скалы. К месту происшествия немедленно выехали сотрудники … спасательного отряда … в составе пяти человек и одной единицы техники, - говорится в сообщении.

Высота скалы, с которой сорвался мужчина, достигает 15 метров. Пострадавшего на носилках эвакуировали к автомобилю «скорой», после чего госпитализировали.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50