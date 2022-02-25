День защитника Крыма будут отмечать в республике 26 февраля

Российский статус Крымский полуостров получил в 2014 году Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Депутаты Государственного Совета Республики Крым утвердили праздник - 26 февраля будут отмечать День защитника Крыма.

- Это уже наша современная история российского Крыма. События 2014 года врезались шрамами в нашу историю и, конечно, все участники этих событий с трепетом вспоминают каждый тот день. В тот период решалась наша судьба, - цитирует «Крым 24» Председателя Государственного совета РК Владимира Константинова.

Он отметил, что 26 февраля был очень важным днем, поэтому его решили назвать Днем защитника Крыма.

Напомним, в 2014 году по результатам референдума Крым стал частью Российской Федерации. 26 февраля - одна из ключевых дат минувших событий: этот день стал фактически последним днем украинской власти на полуострове; тогда же начало публично формироваться сопротивление киевскому режиму среди местных жителей.

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