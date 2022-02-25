В Севастополе ослабили антиковидные ограничения

25 февраля зарегистрировано 438 новых случаев COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ослабил антиковидные ограничения. Как следует из указа главы города, власти возобновили предоставление некоторых государственных услуг.

Смягчили также и проведение совещаний в органах власти. Согласно опубликованному документу, для органов госвласти и МСУ подобные мероприятия ограничиваются численностью до 50 человек.

- Организовывать проведение только чрезвычайно важных и неотложных собраний, совещаний, семинаров, конференций, заседаний комиссий и иных подобных мероприятий, - говорится в указе.

Пункт, действовавший с 4 февраля, который ограничивал предоставление госуслуг в помещениях, утратил силу.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50