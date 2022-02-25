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Политика25 февраля 2022 11:21

Глава Госсовета Крыма предложил провести референдум в Украине

По мнению парламентария, Украине следует заняться формированием новой власти
Ирина ГЕРЦ
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Будущее Украины - страна без националистической идеологии. Фото: пресс-служба Госсовета РК

Будущее Украины - страна без националистической идеологии. Фото: пресс-служба Госсовета РК

Парламентарии Крыма полностью поддерживают решение президента Владимира Путина о проведении спецоперации на Донбассе. Об этом сообщает «Крымская газета» со ссылкой на председателя Государственного совета республики Владимира Константинова.

По словам главы крымского парламента, основной целью специальной военной операции является защита России и освобождение «всего здорового, что осталось в Украине». Кроме того, Владимир Константинов предложил Украине заняться формированием новой власти.

- События на Украине на следующем этапе должны развиваться по такому сценарию: объединение всех здоровых сил, формирование новой власти, проведение референдума на территории Украины с определением реальных границ государства, - отметил парламентарий.

По словам Константинова, самым предпочтительным исходом событий для Украины будет отсутствие националистической идеологии.

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