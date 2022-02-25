Известный бренд «Крымская Роза» будет менять пластик на косметику в Ярославле

Эко-акция проходит в фирменных магазинах Крымской Розы в последнюю субботу каждого месяца

Косметическая компания «Крымская Роза» запускает свой экологический проект по сбору пустой пластиковой упаковки от косметики уже во втором городе за пределами полуострова.

Напомним, что первым стал Ростов-на-Дону. А в эту субботу экопроект стартует в Ярославле.

26 февраля горожане смогут сдать накопившуюся упаковку от кремов и шампуней в фирменном магазине «Крымская Роза» в ТРЦ «Аура» и получить взамен косметику из Крыма.

При этом компания приобщает не просто к сбору, но и к сортировке, рассказывая участникам о том, какие бывают виды пластика и почему его важно разделять. Свой экопроект «Крымская Роза» реализует на полуострове уже более двух лет.

- Наша компания не может полностью отказаться от пластика, но может раздельно собирать его и сдавать на переработку, - отмечает генеральный директор компании «»Крымская Роза» Иван Гладун. - Уверены, что жителям Ярославля также близка тема экологии и защиты окружающей среды. Поэтому предлагаем им присоединиться к нашей эко-инициативе, с помощью которой можно сделать планету немного чище.

Сдать можно пластиковую упаковку разных косметических брендов

Напомним, что сдать пластиковую упаковку от косметики можно в фирменных магазинах «Крымской Розы» в последнюю субботу каждого месяца. Помимо Ярославля акция проходит в Ростове-на-Дону, а также в Симферополе (ТЦ «Меганом». «Южная Галерея», CENTRUM) и Севастополе (ТЦ Sea Mall).