Евпаториец зарезал знакомого в офисе и получил восемь лет колонии

Суд приговорил молодого человека к восьми годам колонии за убийство Фото: Алексей БУЛАТОВ

Евпаторийский городской суд приговорил 28-летнего местного жителя к восьми годом колонии за убийство своего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

В конце прошлого года между подсудимым и погибшим возник конфликт прямо в одном из офисных помещений города.

- На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, вооружившись ножом, [подсудимый] нанес им один удар в шею знакомого. От полученного колото-резанного ранения мужчина скончался на месте происшествия, - говорится в сообщении.

Уточняется, что во время инцидента нападавший находился в состоянии наркотического опьянения. В суде парень признал вину. Следующие восемь лет он проведет в исправительной колонии строгого режима.

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