Ситуация с движением через Крымский мост: последние данные на 25 февраля 2022

Выехать из Крыма сейчас можно только через Крымский мост. Фото: Архив КП Фото: другой источник.

Движение по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме. За последние сутки после начала военной спецоперации на Украине поток транспортных средств не превысил аналогичных показателей февраля прошлого года и остался на прежнем уровне. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань», в оперативном управлении которого находится транспортный переход через Керченский пролив.

- Движение осуществляется штатно. Увеличение транспортного потока не наблюдается. Среднесуточная интенсивность движения в феврале составляет более 8,5 тысяч автомобилей в сутки, - отметили в пресс-службе.

Напомним, из-за отмены авиарейсов в аэропорту Симферополя, выехать из Крыма туристы могут на межрегиональных автобусных рейсах, билеты на которые продаются на всех автостанциях республики.

Из-за закрытых пунктов пропуска на границе с Украиной выехать из Крыма также можно только через Крымский мост.

Ранее сообщалось, что некоторые перевозчики временно приостановили доставку грузов в Крым. Они ждут стабилизации ситуации.

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