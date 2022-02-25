Загрузка отелей в Крыму упала до уровня 2014 года

Отельеры отмечают падение спроса на отдых в Крыму в январе-феврале 2022 года. Фото: Архив КП

Загрузка отелей в Крыму в межсезонье упала до уровня 2014 года. Об этом КП-Крым рассказала руководитель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова. По ее словам, большинство отдыхающих в январе-феврале составляли жители Краснодарского края и местные жители.

- Средняя загрузка в отелях в январе-феврале составляла всего 10-15%, это без учета санаториев. За последние 20 лет, что я работаю в этой сфере, я такого не припомню. Разве что в 2014 году было нечто подобное. Даже в Новый год не было 100%-ной загрузки, она едва достигала 80%. Намного меньше людей было из Москвы и Санкт-Петербурга, которые в этот раз предпочли отдых на Гоа или в Эмиратах,- сказала Стамбульникова.

По информации Минкурортов РК, из-за сложившейся обстановки на полуострове и отменой авиасообщения в аэропорту Симферополя некоторые отели предложили своим гостям специальные условия на продление проживания со снижением стоимости до 50%. Однако, по словам Натальи Стамбульниковой, это не носит массовый характер. Кроме того, некоторые гостиницы и санатории организовали бесплатные трансферы в Краснодар.

РЖД сообщила что ведет работу по назначению дополнительных поездов из городов Юга России. В существующие составы будут включаться дополнительные вагоны. Стоимость билетов при этом увеличивать не будут.

По информации Ростуризма в Крыму и Краснодарском крае из-за закрытия аэропортов застряли 150 тысяч туристов, включая 25 тысяч организованных.

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