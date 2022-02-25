Крымчан ждут «температурные качели» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Температура воздуха в Крыму на выходных будет колебаться от -2 до +10 градусов. Такие данные приводит региональный Гидрометцентр.

Так, в субботу, 26 февраля, будет облачно, временами пройдут дожди. Температура воздуха ночью составит от 0 до +5 градусов, а днем - до +10 градусов.

В воскресенье, 27 февраля, крымчан ожидают «погодные качели» - ночью столбики термометра опустятся до -2 градусов, а днем поднимутся до +10. Ветер будет северо-восточным с порывами до 15 метров в секунду. Возможен кратковременный дождь.

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