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Общество25 февраля 2022 14:21

На выходных в Крыму ожидаются резкие перепады температуры

Временами будут идти дожди
Ирина ГЕРЦ
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Крымчан ждут «температурные качели»

Крымчан ждут «температурные качели»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Температура воздуха в Крыму на выходных будет колебаться от -2 до +10 градусов. Такие данные приводит региональный Гидрометцентр.

Так, в субботу, 26 февраля, будет облачно, временами пройдут дожди. Температура воздуха ночью составит от 0 до +5 градусов, а днем - до +10 градусов.

В воскресенье, 27 февраля, крымчан ожидают «погодные качели» - ночью столбики термометра опустятся до -2 градусов, а днем поднимутся до +10. Ветер будет северо-восточным с порывами до 15 метров в секунду. Возможен кратковременный дождь.

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