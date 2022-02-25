В Крыму смягчают коронавирусные ограничения с 28 февраля

Для крымчан 60+ также отменяют режим самоизоляции Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму в связи с улучшением эпидобстановки смягчат ковидные ограничения. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, сделать это планируется с понедельника 28 февраля.

- Будет отменена система QR-кодов для посещения торговых центров. С этой же даты отменяются режим самоизоляции для граждан 60+ и пациентов с хроническими заболеваниями, а также рекомендации по организации удаленной работы, - отметил глава Крыма.

Кроме того, с 11 марта в республике возобновят плановую амбулаторную помощь, а также диспансеризацию и проведение медосмотров.

Соответствующие изменения будут внесены в указ о режиме повышенной готовности.

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