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Происшествия25 февраля 2022 16:11

Бойцовский клуб: в Евпатории бармен избил двух тусовщиков

Парень полез в драку сразу с двумя гостями бара
Ирина ГЕРЦ
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Разбираться в причинах стычки будет крымская полиция. Фото: пресс-служба Росгвардии по РК и Севастополю

Разбираться в причинах стычки будет крымская полиция. Фото: пресс-служба Росгвардии по РК и Севастополю

В Евпатории силовики задержали работника местного бара, который избил сразу двоих гостей заведения. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии по РК и Севастополю, инцидент произошел в вечернее время.

- Между барменом и двумя гостями общепита, расположенного недалеко от набережной, возник конфликт, стремительно перешедший в драку. Ситуацию спас администратор заведения, который нажал на кнопку тревожной сигнализации, - рассказали в пресс-службе силового ведомства.

Вспыльчивым работником оказался 24-летний крымчанин. Причем, несмотря на то, что драка была «двое против одного», именно посетителям потребовалась медицинская помощь. Утихомирить бойца удалось только росгвардейцам.

Бармена задержали и передали полицейским для выяснения обстоятельств происшествия.

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