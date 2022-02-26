Погода на 26 февраля 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 9 градусов

В Ялте тепло до +7…+9°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

26 февраля на Крымском полуострове будет пасмурно. Местами пройдут небольшие дожди в горах мокрый снег.

- В Симферополе облачно. Временами дождь. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем +5…+7°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

В Севастополе облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Днем воздух прогреется до +7…+9°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +7…+9°, северо-западный ветер 2-12 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Евпатории +4…+8°, северный ветер 4-9 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Керчи +5…+6°, северо-западный ветер 6-11 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Феодосии +5…+7°, северо-западный ветер 7-13 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Черноморском +4…+6°, северо-западный ветер 5-11 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Джанкое +4…+6°, скорость северо-восточного ветра 4-8 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

Вода в Черном море +6…+9°.

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