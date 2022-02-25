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Общество25 февраля 2022 16:49

Из Симферополя запустили дополнительный поезд в Москву

Состав отправится из крымской столицы 25 и 26 февраля, а также 1 марта
Ирина ГЕРЦ
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Время в пути составит 32 часа

Время в пути составит 32 часа

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Гости Крыма, желающие попасть на материк, смогут уехать на дополнительном железнодорожном составе, следующим по направлению из Симферополя в Москву. Как сообщили в пресс-службе Крымской железной дороги, поезд будет курсировать три дня - 25, 26 февраля и 1 марта.

- Отправление из Симферополя в 20:00, прибытие в Москву на Казанский вокзал в 4:00 через день. Из Москвы отправление 27, 28 февраля и 3 марта в 14:50, прибытие в Симферополь на следующий день в 20:10, - говорится в сообщении.

Состав проследует через Тамань, Ростов-на-Дону, Воронеж и Рязань. Общее время в пути до российской столицы составит 32 часа.

Приобрести билет можно на сайте компании «Гранд Сервис Экспресс».

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