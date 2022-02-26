Из-за закрытия аэропорта с 26 февраля стартуют перевозки по «единому» билету в Крым

Перевозки в Крым будут осуществляться через пересадочный центр в Анапе. Фото: Минтранс РФ

C 26 февраля Единая транспортная дирекция запускает мультимодальные перевозки в Крым с использованием автобусного и железнодорожного транспорта. Перевозки будет осуществляться через транспортно-пересадочный узел Анапы, сообщает пресс-служба Министерства транспорта России.

- В связи с временной приостановкой работы ряда аэропортов на юге России, для обеспечения транспортной доступности Крымского полуострова АНО «Единая транспортная дирекция» с 26 февраля запускает мультимодальные перевозки с использованием автобусного и железнодорожного транспорта через транспортно-пересадочный узел Анапы. Автобусы будут курсировать с 26 февраля по 10 марта в ежедневном режиме, - говорится в сообщении.

Автобусы будут отправляться от железнодорожной станции Анапа дважды в день: в 8:30 и 13:00. Прибывать в Симферополь в 12:30 и 17:00 соответственно.

В обратном направлении из Симферополя от железнодорожного вокзала автобусы будут отправляться в 9:00 и 11:00, прибывать в Анапу в 13:00 и 15:00 соответственно.

На автобусную и железнодорожную перевозки будет выписываться «единый» билет», оформление которого на автобусы прекращается за 30 минут до отправления. Проезд детей до 5 лет бесплатный с предоставлением отдельного места, отмечают в Минтрансе.

Напомним, ранее из Симферополя запустили дополнительный поезд в Москву.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50