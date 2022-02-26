Севастополь смягчает антиковидные ограничения

В Севастополе смягчают коронавирусные ограничения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство Севастополя заявляет о стабилизации эпидемиологической ситуации в городе. В связи с этим власти приняли решение смягчить некоторые коронавирусные ограничения. Изменения в указ о режиме повышенной готовности внес губернатор Михаил Развожаев, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

В частности, предоставление госуслуг снова будет осуществляться в помещениях, также в привычном режиме возобновляется работа отделений МФЦ.

- Также смягчаются ограничения на проведение совещаний и собраний. На конференциях и семинарах теперь могут присутствовать не более 50 человек. Также 50 человек допускается для участия в совещаниях, заседаниях и иных подобных мероприятиях в органах государственной власти,- отмечают в пресс-службе Правительства города.

С 15 февраля в Севастополе действовали жесткие ограничения на проведение совещаний в органах власти. Проводить заседания можно было с числом участников не более 10 человек.

Накануне о смягчении коронавирусных ограничений заявили власти Крыма. В связи с улучшением эпидемиологической обстановки с 28 февраля для посещения торговых центров больше не понадобятся QR-коды, отменяется режим самоизоляции для граждан 60+ и рекомендации по организации удаленной работы, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

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