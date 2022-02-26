В Крыму снизился суточный прирост заболевших Covid-19

В Крыму отмечают улучшение эпидситуации и смягчают антиковидные ограничения Фото: Александра Тимощенко

За сутки в Крыму коронавирусом заболели 910 человек, скончались 6 заболевших. Об этом сообщает Министерство здравоохранения республики. Всего, по данным ведомства, с начала пандемии в Крыму выявлено 159 378 положительных на Covid-19.

За последние 24 часа в больницы госпитализированы 109 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 55 510 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 1207 человек, выздоровевших за весь период – 145 650.

Напомним, власти Крыма отмечают снижение уровня заболеваемости коронавирусом. В связи с этим с 28 февраля смягчаются некоторые антиковидные ограничения.

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