В приграничных муниципалитетах Крыма перенесли школьные каникулы

В пограничных муниципалитетах Крыма весенние каникулы начнутся с 28 февраля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В школах на севере Крыма с 28 февраля досрочно начнутся весенние каникулы. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе Министерства образования республики.

- Каникулы будут с 28 февраля по 6 марта в пяти миниципалитетах Крыма. Речь идет о Джанкое и Джанкойском районе, Армянске, Красноперекопске и Красноперекопском районе, – сообщили в Минобразе.

Напомним, после начала специальной военной операции на Украине 24 февраля в приграничных районах Крыма на два дня были отменены занятия. в школах. Школьников отпустили по домам в Джанкое и Джанкойском районе, Красноперекопске и районе, Армянске, Черноморском, Ленинском, Раздольненском районах, а также в Керчи.

25 февраля из-за сообщений о «минировании» отменили занятия во всех школах Крыма.

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