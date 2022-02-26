В Керчи сократили количество пунктов сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса

Керчь собрала для жителей Донбасса еще 1,5 тонны гуманитарной помощи. Фото: пресс-служба администрации Керчи.

В Керчи сократили количество пунктов сбора гуманитарной помощи для эвакуированных жителей республик Донбасса. Как сообщает пресс-служба администрации города, на сегодняшний день сбор помощи продолжается в двух пунктах из пяти открытых в конце прошлой недели.

- Обращаем внимание, что в настоящее время действуют 2 пункта приёма гуманитарной помощи. Один их них продолжает работу на ул. Гагарина, 1. Это Волонтерский штаб в местном отделении партии «Единая Россия». Второй пункт организован на ул. Чкалова, 157 в керченском офисе Благотворительного фонда «Добро мира - волонтеры Крыма»,- сообщили в администрации.

Время работы пунктов в выходные с 10.00 до 17.00, в будние дни - с 9.00 до 17.00.

Накануне в Керчи собрали еще 1,5 тонны гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР, которые находятся в пунктах временного размещения на территории Российской федерации. Это консервы, продукты, вода, подгузники, одежда, средства личной гигиены и другие предметы первой необходимости, которые уже отправили в Ростовскую область, сообщил глава администрации Святослав Брусаков. К сбору помощи, по его словам, присоединились коллективы предприятий, организаций, волонтеры, депутаты и местные предприниматели.

Первую машину с гуманитарной помощью из Крыма отправили в понедельник 21 февраля. Несколькими днями ранее в Ростовскую область отправились крымские волонтеры для оказания помощи в приеме и размещении беженцев.

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