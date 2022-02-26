В Крыму рассчитывают на приход крупных российских банков на фоне ужесточения санкций

Сейчас крупные российские банки не работают в Крыму из-за опасения санкций. Фото: Александра Тимощенко

Власти Крыма рассчитывают, что ужесточение санкций в отношении России пойдет на пользу республике, и на полуостров зайдут крупные российские банки. Об этом у себя в соцсетях написал глава Крыма Сергей Аксенов.

-Ужесточение санкционного режима может в некотором смысле пойти на пользу Крыму. В частности, мы надеемся, что на полуостров придут крупные игроки банковского сектора, которые не работали в регионе, опасаясь санкций. Надеюсь, что теперь, когда санкции все равно ввели, им ничего не помешает,- отметил Аксенов.

Глава республики также отметил, что «Крым дает наглядный пример успешного развития в условиях санкций». По его словам, «за восемь лет под санкциями для крымчан сделано больше, чем за четверть века в составе Украины, когда никаких санкций не было».

25 февраля Евросоюз ужесточил санкции в отношении России за отказ прекратить военную операцию на Украине. Санкции введены в отношении более 60 российских государственных и промышленных структур, а также против четырех банков. Кроме того, в черный список были включены президент Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров. США также заявили, что включили в санкционный список российский «Сбербанк».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50