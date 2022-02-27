Погода на 27 февраля 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 8 градусов

В Севастополе облачно с прояснениями. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

27 февраля на Крымском полуострове, как обещают местные синоптики опасные метеорологические явления не ожидаются. Никто не отменял пасмурного неба, в силе небольшие дожди, в отдельных районах сохранятся туманы.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем +6…+8°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Днем воздух прогреется до +5…+7°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +5…+7°, восточный ветер 2-8 м/с. Пасмурно.

В Евпатории +4…+7°, северо-восточный ветер 5-8 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +3…+5°, северо-западный ветер 4-8 м/с. Пасмурно.

В Феодосии +3…+6°, северо-западный ветер 7-13 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +4…+6°, северо-восточный ветер 5-11 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое +3…+7°, скорость северо-восточного ветра 4-8 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море +6…+9°.

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